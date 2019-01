Bredanaars ontvluchten steeds vaker dure stad en kopen huis in Etten-Leur

De huizenprijzen in West-Brabant zijn het afgelopen jaar opnieuw fors gestegen. Koploper is de regio Etten-Leur waar de prijzen zelfs met 12% omhoog schoten. Reden: steeds meer Bredanaars wijken vanwege de hoge huizenprijzen in eigen stad uit naar de goedkopere buur.

Een op de zes huizenkopers in Etten-Leur komt inmiddels uit Breda, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). ,,Dat aantal is nog nooit zo hoog geweest’’, zegt NVM-makelaar Maarten Grosfeld. ,,De overloop naar Etten-Leur zien we natuurlijk al veel langer. Maar één op de zes is wel veel en doet de prijzen in Etten-Leur extra stijgen.’’

Dat blijkt ook wel uit de cijfers. De gemiddelde prijs die eind vorig jaar voor een huis in de regio Etten-Leur werd neergeteld bedroeg 294.000 euro. In de regio Breda was dat nog maar een fractie hoger: 297.000 euro. Toch, zegt Grosfeld, liggen de prijzen in populaire wijken in Breda zoals Ginneken en Zandberg nog altijd beduidend hoger dan bij de buurgemeente.

Vergeleken met Etten-Leur en Breda zijn de huizen in het uiterste westen van Brabant spotgoedkoop. Voor een woning in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom betaalde je eind vorig jaar gemiddeld ‘maar’ 257.000 euro. Een vijfde goedkoper dan pakweg dertig kilometer oostelijker. Ook landelijk zijn huizen met een gemiddelde koopprijs van 298.000 euro een stuk duurder.

Opvallend detail als het over Roosendaal en Bergen op Zoom gaat. Uit de cijfers blijkt dat het aantal Roosendalers dat naar Bergen op Zoom verhuist, de laatste jaren toeneemt. Andersom neemt dat juist af. Grosfeld heeft er geen verklaring voor. ,,Ik kan er alleen maar naar gissen. Het gaat ook niet om grote aantallen, maar opvallend is het wel.‘’

3 op de 10 huizen boven vraagprijs verkocht

Door de overspannen woningmarkt zijn steeds meer woningzoekenden bereid te overbieden. In de regio Breda werden vorig jaar 280 woningen (31%) boven de vraagprijs verkocht. In Bergen op Zoom/Roosendaal waar de druk op de huizenmarkt aanzienlijk kleiner is, werd in 2018 maar voor 1 op de 5 huizen meer betaald. In de regio Tilburg gebeurde dat in 27% van alle gevallen.

De al enkele jaren oplopende huizenprijzen zijn een direct gevolg van het zeer beperkte woningaanbod. Overal in de regio nam het aantal te koop staande woningen vorig jaar opnieuw verder af. In de regio Breda stond eind december met 1.006 woningen een kwart minder te koop. In de regio Etten-Leur daalde het aanbod met 32% naar 548 woningen en in Bergen op Zoom/Roosendaal zelfs met 33%.

Steeds korter te koop

Door de overspannen woningmarkt staan de huizen ook steeds korter te koop. Gemiddeld nu zo’n 35 dagen. Overigens geldt dat niet voor alle huizen. Zo’n 30% staat zelfs al meer dan een jaar te koop. Grosfeld: ,,Dat lijkt natuurlijk merkwaardig. Maar ook in een overspannen markt krijg je je huis niet verkocht als de vraagprijs te hoog is.’’

Lichtpuntjes