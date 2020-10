Bredanaars mogen zegje doen in stadsenquête: ‘mooie’ graadmeter wat leeft en speelt

Meedoen aan de inwonerspeiling is vrijwillig en anoniem, de privacy wordt door de gemeente gewaarborgd. De enquête geldt als ‘mooie’ graadmeter van wat er leeft en speelt in de stad.

Wethouder Boaz Adank (VVD): ,,Het is belangrijk om als organisatie en bestuur in verbinding te blijven met wat Bredanaars ervaren en vinden. Zo kunnen we bepalen of een ingezette koers effect heeft. Maar ook in beeld krijgen waar behoeftes liggen.”