Bredanaars kunnen meepraten over toekomst Seelig-terrein

BREDA - De omvorming van het Seeligkwartier in Breda tot een stadspark en een woonlocatie zal in nauwe samenspraak met inwoners en organisaties gebeuren. De gemeente gaat dit doen samen met het ontwerpbureau Open Kaart, dat daartoe een subsidie van 25.000 euro heeft gekregen.

Het Seeligkwartier, dat onderdeel is van de Gasthuisvelden in Breda, bestaat het oude Seelig-kazernegebied en het naastgelegen belastingkantoor. Op het noordelijk deel van de kazerne is inmiddels school De Rooi Pannen gevestigd. Het zuidelijke deel wordt een park waar straks ook de rivier De Nieuwe Mark overheen gaat lopen. Op de locatie waar het belastingkantoor staat, is woningbouw gepland.

Subsidie

De manier waarop de gemeente en Open Kaart bewoners en organisaties willen betrekken bij de planvorming is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie erkend als innovatief project en daarom is nu de subsidie toegekend.

Het project is momenteel in voorbereiding. Vanaf 18 mei worden er (online) gesprekken gevoerd met inwoners. Volgens Open Kaart is bijzonder aan de aanpak dat mensen die plannen indienen meteen kunnen zien wat de (financiële) consequenties zijn.

Vanaf 2024

De uitvoering van de plannen zal waarschijnlijk pas vanaf 2024 plaatsvinden. Het zuidelijke Seelig-terrein is nu nog van het Rijksvastgoedbedrijf. Onlangs is afgesproken dat het terrein uiterlijk medio 2024 aan de gemeente wordt overgedragen wordt.