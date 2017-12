Bredanaars kunnen asbest collectief laten verwijderen

De gemeente Breda komt met een een collectieve oplossing voor particulieren die hun asbestdak moeten saneren. Om Bredanaars een handje te helpen én om asbestsanering in de stad in een stroomversnelling te krijgen.

Want haast is geboden. In 2024 is het verboden nog asbest op het dak te hebben. In de gemeente Breda is er zo'n 690.000 vierkante meter aan asbestdak: eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de asbestverwijdering. ,,De daken bevinden zich voornamelijk in agrarisch gebied, maar ook op kleine schuurtjes achter huizen zie je vaak dat er asbest is gebruikt", stelt wethouder Patrick van Lunteren (Wonen).

Luchtfoto's

Volgens Jochem Uithoven, projectleider Breda Asbestvrij, gaat het om zeker vierduizend huishoudens. ,,We zijn nu bezig met inventariseren. Door middel van luchtfoto's en afgegeven vergunningen proberen we in kaart te brengen om hoeveel daken het precies gaat."

Voor de kerst weet de gemeente welke schuren mogelijk een asbestdak hebben. De eigenaren krijgen een brief in de bus. ,,We willen een collectieve oplossing bieden. Tot 35 vierkante meter mogen mensen zelf het asbest verwijderen, maar veel mensen willen er niet mee rommelen. Het bedrijf iChoosr kan ze daarmee helpen", vertelt Van Lunteren. Mensen met een asbestdakje in Breda kunnen zich melden bij de partij. Die verzamelt de daken in Breda en legt de opdracht in de markt. ,,Dan weet je zeker dat het om een gecertificeerde asbestverwijderaar gaat", aldus de wethouder. ,,Daarnaast kan je met een grote groep een scherpere prijs krijgen en scheelt het uitzoekwerk."

Doelstelling

De noodzaak is groot. ,,De raad heeft ons als doel gesteld elk jaar 10 procent van de 690.000 vierkante meter te saneren", stelt Van Lunteren. Daarmee zou in 2024, als de gemeente moet handhaven, 70 procent van de daken 'schoon' zijn. Om dat te halen moet er flink vaart worden gemaakt. Om een beeld te scheppen: in 2017 is er tot september slechts 15.000 vierkante meter gesaneerd. ,,Er ligt een stevige opgave", aldus Van Lunteren.