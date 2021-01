Bredanaars kritisch én gelaten over avondklok: ‘Mensen zullen er geïrriteerd door raken’

Granaat aangetrof­fen in Breda, tot ontplof­fing gebracht bij Galderse Meren

14 januari BREDA - In de Michiel de Ruyterstraat in Breda hebben magneetvissers donderdagmiddag een brisantgranaat gevonden. Het explosief is later op de dag tot ontploffing gebracht bij de Galderse Meren.