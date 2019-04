‘Bredanaars klagen vaak over overlast nieuwe horeca’

BREDA - Nieuwe horecazaken in Breda veroorzaken relatief veel overlast. Dat concludeert de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op basis van meldingen die de instantie vorig jaar binnenkreeg. De meeste klachten gaan over geluidsoverlast van installaties en geurhinder.

In het jaaroverzicht van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente staat te lezen dat vorig jaar 763 meldingen van overlast zijn geregistreerd. De oorzaak van die klachten lijkt te liggen bij Bredase bedrijven, en dus niet enkel bij de horeca. Toch wordt expliciet gesproken over ‘redelijk veel overlastmeldingen over recent gevestigde horecabedrijven’. In 2017 zou dat beeld ook al zichtbaar zijn, stelt de OMWB.

In totaal kwamen tachtig meldingen binnen over een ongewenste bak- of frituurlucht. Bijna de helft (205) van alle geluidsklachten (ook evenementen meegerekend) werd genoteerd als ‘horecageluid’. Hoeveel van die meldingen van nieuwe horeca afkomstig is, blijft echter onvermeld.

,,Dit is bij ons niet eerder ter sprake gekomen”, reageert Marijn van Dijke verbaasd op de constatering van de OMWB. Hij is voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Ik zou dan ook niet weten in hoeverre dit klopt. Als het klopt, zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat op plekken waar je geen horeca verwacht, die toch ziet opduiken. Dat zou mensen kunnen verrassen. Maar dat is een puur een aanname. Ik heb wel het idee dat alles netjes en vreedzaam verloopt.”

Toch, vorig jaar schuurde het wel degelijk toen een aantal nieuwe horecaplannen werd gelanceerd.



Omwonenden in het Ginneken staken een stokje voor een nieuw te vestigen restaurant in een monumentaal pand aan de Ginnekenmarkt. Zij vreesden onder meer voor de overlast van de afvoer van de keuken die op de daken zou komen. Dat niet alleen: ,,Het bevoorraden. Het glasgerinkel. Daarbij komt rustig woongenot in het geding”, stelde een advocaat namens omwonenden.



Ook de plannen voor een nieuw paviljoen aan de Asterdplas strandden vorig jaar. Vanuit de wijk kwam veel weerstand omdat ook hier voor overlast werd gevreesd. Daarop besloot horecaondernemer Patrick van Asch de stekker uit het plan te trekken.

Horeca en gemeente zijn momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe horecavisie. Van Dijke: ,,Een van de vragen daarbij is: wat is nou die visie? En groeit de horeca in de stad niet te hard?”