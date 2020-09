Bredanaars geven disco Kerkplein complete metamorfose in coronatijd: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

BREDA - Kerkplein, de disco aan de Torenstraat in Breda, gaat volledig op de schop om plaats te maken voor Holy Moly. Het wordt een music- en comedyclub, met daarnaast een ‘complete experience’, die het best kan worden vergeleken met Doloris in Tilburg of Wondr in Amsterdam.