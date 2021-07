Bredanaars delen coronaverhalen met studenten Social Work: ‘Deze studie was nog nooit zo belangrijk’

BREDA - Een crisis als de huidige pandemie heeft veel invalshoeken. Voor eerstejaars mbo-studenten Social Work van de Curio-afdeling Zorg en Welzijn kwamen er meerdere bij elkaar. Ze kregen de opdracht mee om verhalen over corona in Breda op te tekenen. Die varieerden van heftig tot hoopvol, maar de studenten zagen ook in hoeveel ze zelf gemist hadden. ,,Eindelijk konden we de straat op, om te doen waarvoor we op deze school zitten.’’

De opdracht was om de opgetekende verhalen op een creatieve manier te presenteren. In de aula van de school aan de Biesdonkweg is te zien wat de studenten ervan gemaakt hebben.

Rik Verschueren is een van de honderd Curio-studenten die de straat op ging. ,,Ik merkte dat de mensen die we interviewden, het prettig vonden om gehoord te worden’’, blikt de 18-jarige Bredanaar terug. ,,De eerste die ik aansprak was een dakloze in het Valkenberg. Eigenlijk sprak hij mij aan, hij wilde een bijdrage. Voor wat hoort wat, dus ik mocht hem voor twee euro bevragen naar zijn corona-ervaringen. Die man gooide al zijn energie in het verhaal. Echt mooi.’’

Niet altijd kommer en kwel

Verschueren sprak met zijn groepje acht mensen en maakte daar verslagen van. Zo ontstonden er ongeveer veertig verhalen van honderd studenten, die bij elkaar een beeld geven van Bredanaars in coronatijd. Dat is lang niet altijd kommer en kwel.

Quote Je krijgt een hoop ervaring in deze tijd, die we straks goed kunnen gebruiken als we klaar zijn met de opleiding Rik Verschueren, student

Verschueren: ,,Bij doorvragen hoor je ook dingen die goed zijn gegaan. Bijvoorbeeld een betere band van mensen met hun naasten. ‘In slechte tijden komt broederschap’, dat gaat vaak op. Zelf merkte ik ook dat als je het positieve benadrukt, je dat veel energie scheelt. Kijk naar het positieve, waar je naar kijkt, daar ga je naartoe.”

Rauw op het dak

De tentoonstelling van de verhalen in de aula laat ook de heftige kant zien. Zoals van de studenten die een oudere dame die haar hondje uitliet, vragen stelden. Ze had door corona haar man verloren, zo bleek, en dat viel de studenten rauw op hun dak.

,,Maar dat hoort bij het leven en dus ook bij deze opleiding’’, zegt begeleidend docent Wesley van Steen. ,,Sociaal werk was misschien nooit zo belangrijk als in deze tijd.’’

Volledig scherm Op creatieve wijze presenteren studenten Social Work van Curio in Avans de coronaverhalen die ze hoorden in de wijken in Breda © Curio

In die zin krijgen de studenten het zelf ook voor hun kiezen. Ook voor hen is de coronaperiode er een van eenzaamheid en soms vergaande problemen. Verschueren verloor zelf een vriend voor wie het allemaal teveel werd. ,,Je krijgt een hoop ervaring in deze tijd, die we straks goed kunnen gebruiken als we klaar zijn met de opleiding. Onze rugzak is straks goed gevuld.”

Creatieve uitwerking

Vanaf maandag is de tentoonstelling in de aula te zien. Belangstellenden moeten zich eerst even melden bij de conciërge. Het project toont de creatieve uitwerking door de studenten. Ieder deel heeft een QR-code waarmee de verhalen van de geïnterviewde Bredanaars te zien zijn.