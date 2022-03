Bredanaars brengen 111 omgekomen Joodse stadsgenoten weer even terug naar huis

Bredase clubhopper maakt naam in Vlaanderen: ‘We helpen jullie uit de degradatie­zo­ne als je dit bedrag betaalt’

Bredanaar Steven van de Vreede (29) is in Nederland niet zo bekend, maar net over de grens een gewaardeerde goaltjesdief. Hij verkiest het Belgische amateurvoetbal boven een bestaan als prof. ,,Ik vraag me regelmatig af: ‘Wie zijn zo gek om ons deze bedragen te betalen?’”

12 maart