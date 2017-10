Bredanaars blij met komst Coop en Spar naar binnenstad

Op dit moment telt Breda 39 supermarkten van ketens als Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl, Emté en Spar. Albert Heijn staat bovenaan met zeventien filialen, waarvan drie binnen de singels. Bewoners van de binnenstad die geen auto hebben, zijn dus al snel aangewezen op de AH.

'Variatie!'

Op het nieuws dat een Coop in het pand van Big Bazar aan de Karnemelkstraat komt en een Spar in de Ginnekenstraat, wordt dan ook veelal positief gereageerd, zoals 'Als binnenstad bewoner ben ik héél erg blij met de nieuwe supermarkten' en 'Tuurlijk zijn we daar blij mee! Variatie'. Piet Maanders, voorzitter van wijkraad Stadshart/Valkenberg, is ook blij verrast. "Het centrum is een behoorlijk blauwe wijk dus voor de bewoners is dit een leuk aanbod. Ook met de ontwikkelingen rondom het UWV-gebouw is dit prettig." Maanders doelt op het plan om 155 nieuwbouw woningen te creëren op de plek van het voormalige UWV-pand aan de Markendaalseweg.

Een aantal mensen reageert de ketens duur te vinden en liever een Aldi of Lidl op die plekken te zien.

Nieuwe trend

De komst van twee supermarkten in de binnenstad is volgens GertJan Slob van onderzoekbureau Locatus, een nieuwe trend. "Er gaan steeds meer mensen in de stad wonen en die hebben vaak geen auto meer. Ook ontstaat er ruimte in het centrum, omdat de grote ketens niet altijd aan de rand willen zitten. Dan dalen de huurprijzen en wordt het interessant voor supermarkten."

Zowel de Spar als de Coop gaat zich op kleine, verse boodschappen richten. Slob vertelt dat zo'n 'to go winkel' gemiddeld 200 vierkante meter groot is. Het pand dat de Coop gaat betrekken is 573 vierkante meter. Slob: "Het wordt dan wel groter dan een to go winkel."