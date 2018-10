Bredanaars beschuldigd van afpersing, vrouwenhandel en filmen minderjarig meisje

Iconische musical Cats naar Breda: 'Publiek heeft in harde tijden behoefte aan Cats'

19:55 BREDA - Frank van Paridon was jarenlang commercieel directeur bij Cirque du Soleil en Joop van den Ende Theaterproducties. Nu haalt hij eind dit jaar de West End-versie van succesmusical Cats naar Nederland. In april is de musical te zien in het Chassé Theater in Breda.