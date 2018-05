Bredanaar Virgil van Dijk lust Ronaldo rauw: 'We weten alles van die man'

Ronaldo is met vijftien treffers dit seizoen topschutter op het kampioenenbal en wil in Kiev voor de vierde keer tot scoren komen in de CL-finale.

,,We weten alles van die man'', liet Van Dijk luchtig weten. ,,Ik denk niet aan zijn reputatie. Ik richt me puur op wat we op het veld moeten doen. Hoe we als aanval, middenveld en verdediging gaan spelen. Dit is de grootste wedstrijd in clubvoetbal. Het is ook maar één wedstrijd. We willen het beste uit onszelf halen en hopelijk is dat genoeg.''