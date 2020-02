Bredanaar verdacht van brute verkrachting: ‘Ruige seks’ leidt tot eis van 30 maanden cel

BREDA - ,,Seks betekent elkaar liefkozend aftasten, respectvol met elkaar omgaan. Maar jij hebt dingen met mij gedaan die ik absoluut niet wilde. Je hebt me geslagen, bespuugd, mijn keel dichtgeknepen, mij intens vernederd”.

Het slachtoffer onderbreekt haar verklaring hevig geëmotioneerd. ,,De paniek die ik heb gevoeld kan ik niet in woorden uitdrukken. Ik was in doodsangst.”

De 48-jarige Bredanaar, die wordt verdacht van gewelddadige en grove verkrachting van de vrouw, hoort het soms hoofdschuddend aan. De officier van justitie vordert tergen hem een celstraf van dertig maanden waarvan zes voorwaardelijk.

Wel ruig, geen geweld

De verdachte noemt de verklaringen van de 41-jarige vrouw ‘absolute waanzin, flauwekul en smerigheid’.

Misschien was de seks in de nacht van 14 op 15 januari 2018 wel ruig, maar hij heeft naar eigen zeggen absoluut geen geweld gebruikt. ,,De rechtbank kan onmogelijk vaststellen dat er sprake was van enige vorm van dwang dan wel dat het voor cliënt ondubbelzinnig duidelijk was dat het slachtoffer het allemaal niet wilde”, betoogt zijn advocaat Iris d’Hont. Volgens de raadsvrouw zou de aangifte ingegeven kunnen zijn door motieven als spijt achteraf.

Het slachtoffer zegt dat ze werd geslagen, dat ze pijn had en dat ze tot allerlei vormen van seks is gedwongen. Haar lijf zat onder de bloeduitstortingen. Ze heeft een jaar en negen maanden niet kunnen werken door de traumatische ervaring.

Vroege ochtend

De man en het slachtoffer hadden elkaar de voorgaande avond ontmoet in De Avenue in Breda. Ze kenden elkaar van vroeger. Ze bezochten vervolgens een ander café. In de vroege ochtend ging hij met haar mee naar huis.

Volgens de verdachte werd er gezoend, was er lichamelijk contact en met beider instemming seks op bed. Maar het slachtoffer stelt dat de Bredanaar ongevraagd in haar bed ging liggen en aanvankelijk deed of hij sliep. Vervolgens zou hij dominant, ruw en grof tekeer zijn gegaan.