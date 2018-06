Bredanaar Van der Vorst haalt uit naar lachende burgemeesters: 'Hoe dom kun je zijn?'

BREDA - Peter van der Vorst heeft geen goed woord over voor de burgemeesters en wethouders die in lachen uitbarstten toen Tommy Wieringa een harde grap maakte over de aanslag op de Telegraaf. ,,Hoe dom kun je zijn?", aldus de Bredase televisiepresentator.

Tommy Wieringa was dinsdag op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Maastricht om te spreken over 'de grens'. Dat was het thema van de bijeenkomst, waar het ging over bedreigingen aan het adres van bestuurders. Toen gespreksleider Twan Huys de aanslag op De Telegraaf ter sprake bracht, reageerde Wieringa met: "Nou dat werd tijd'', wat tot gelach in de zaal leidde.

Daar begrijpt Van der Vorst helemaal niets van. ,,Wat als de aanslag op het gemeentehuis was geweest?", vraagt de Bredanaar zich hardop af. ,,Dat ze daar een beetje om gaan zitten lachen. Ik vond het een smakeloze grap."

Spijt

Twan Huys liet bij RTL Boulevard weten dat hij spijt heeft dat hij niet ingreep toen Wieringa de grap maakte. "Achteraf gezien had ik afstand moeten nemen van de uitspraak en ik betreur het zeer dat ik dat niet heb gedaan", zei Huys.

Misdaadverslaggever van De Telegraaf John van den Heuvel, die aanwezig was in de Boulevard-aflevering, was niet onder de indruk. "Ik raakte een beetje geprikkeld dat een directe collega van ons er een beetje schaapachtig bij stond. Mijn collega's van De Telegraaf zijn woest", zei Van den Heuvel.

Reactie Wieringa