Bredanaar treft verstopte radiotoespraken NSB’er Blokzijl aan onder zijn vloer: ‘Ik had liever een verzetshandboek gevonden’

Wijkagen­ten Bre­da-Noord over anoniem melden: ‘Burgers belangrijk­ste partners’

8:00 BREDA - De campagne voor Meld Misdaad Anoniem die later dit jaar losgaat in de Hoge Vucht in Breda-Noord is volgens de betrokken wijkagenten pure noodzaak. ,,We hebben nu geen accuraat beeld van wat er speelt in de wijk. De burgers zijn onze belangrijkste partners.”