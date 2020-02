Bredanaar toert per motor door regenwouden en over ruige savannes in Oeganda

Een werkvisum kan in Oeganda via internet aangevraagd worden. Maar nadat Pim de Pooter voor de vijfde keer per mail te horen had gekregen dat er iets niet zou kloppen aan zijn documenten, ging hij langs op het kantoor van de autoriteiten in hoofdstad Kampala. “Daar zei een mevrouw in een uniform dat ze het wel wilde regelen als ik met haar dochter zou trouwen...”