Bredanaar Stan Schellekens heeft zijn in Italië gestolen Fiatje weer terug

Het begon allemaal met een prachtig idee voor een vader-zoon-vakantie: met een Fiat 500 naar Rome! Stan Schellekens senior en junior deden het in de uit 1973 stammende auto, die senior negen jaar geleden kocht. Vier dagen duurde die reis, de mini-bolide is natuurlijk geen snelheidsduivel.



Ze reden eerst naar Ostia, de badplaats bij Rome, en bleven daar een paar dagen. ,,Ik had geen zin om met de auto naar Rome te gaan, dan krijg je gezeik met milieunormen. Dus lieten we hem in Ostia staan”, vertelde Stan eerder. Maar toen ze na het bezoek aan Rome terugkwamen in Ostia, was de wagen verdwenen. Bizar, een Fiat, gestolen in Italië. alsof ze daar niet genoeg Fiatjes hebben... En dus moesten vader en zoon met het vliegtuig terug naar Nederland.



Een paar weken geleden kreeg hij een telefoontje. Uit Italië, van de politie aldaar. De auto was teruggevonden. “In Ostia, op een groot terrein, tussen gestolen en sloopauto’s.”