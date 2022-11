Bredanaar springt singel in om aan celstraf te ontkomen

Een bezorgde voorbijganger meldde vrijdagochtend dat een man mogelijk onwel was geworden en roerloos in een portiek aan de Menno van Coehoornstraat in Breda lag. Maar niets was minder waar: de man had blijkbaar iets te diep in het glaasje gekeken en toen agenten ontdekten dat hij nog een gevangenisstraf open had staan, sloeg hij op de vlucht.