Bredanaar slaat hem onbekende vrouw en knijpt haar keel dicht

Ruzie

Zij vertelde dat ze met een groep uit was geweest. Op een gegeven moment had zich een man bij de groep gevoegd die ze verder niet kende. Ze zag dat de man ruzie maakte met een vriendin van haar. Toen ze daar wat van zei kreeg ze direct enkele klappen in haar gezicht. Ook pakte hij haar bij haar keel en drukte haar tegen een muur.

Het duurde even voordat het een andere vriendin lukte de man weg te trekken. Het slachtoffer had krassen in haar nek van het knijpen. De verdachte rende daarop weg. Korte tijd later kon de politie een 35-jarige man uit Breda aanhouden als verdachte. Hij is naar het bureau gebracht.