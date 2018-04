Bredanaar Sjang K. 2,5 jaar de cel in voor afpersing van zakenman Ronald Maurits

Na de ontvoering werd Maurits te verstaan gegeven dat hij 10 miljoen euro moest betalen - of twintig 'blokken' cocaïne, dat was ook goed. Zowel de ontvoering als de afpersing van Maurits waren volgens justitie terug te voeren op een ruzie in de drugswereld. Tegen K. was zes jaar cel geëist, volgens justitie was hij ook betrokken bij de ontvoering. Zijn 30-jarige zoon Bertus is vrijgesproken: volgens de rechtbank is er te weinig bewijs dat hij betrokken was bij de afpersing.

Een 61-jarige man uit Rotterdam kreeg twee jaar cel, hij was volgens de rechtbank degene die samen met Sjank K. Maurits probeerde af te persen. De 37-jarige Osse Bianca van der H. krijgt drie maanden cel. Bij haar thuis werd een vuurwapen gevonden dat bij de ontvoering zou zijn gebruikt. De Osse kwam eerder in het nieuws omdat er tot twee keer een moordaanslag op haar werd gepleegd.

Tilburgse hoofdverdachte vrijgesproken

Tilburger Patrick J. krijgt geen gevangenisstraf. Justitie wilde hem laten veroordelen tot zes jaar, maar de rechtbank in Zutphen sprak de 37-jarige Tilburger vrij. Volgens justitie was J. één van de mannen die op 2 december 2016 in Nunspeet uit zijn auto sleurden en hem vervolgens ontvoerden naar een loods in Brabant. Aan het eind van de dag werd Maurits weer vrijgelaten. In de bus waarmee hij ontvoerd werd, vond de politie dna-sporen van J. Die stelde bij monde van zijn advocaat Mark Nillesen dat hij eerder in de bus had gezeten als chauffeur van het Tilburgse chapter van motorclub No Surrender, waarvan hij prominent lid is. J. kreeg wel een gevangenisstraf van een maand voor het aanwezig hebben van een patroonhouder. Na een veroordeling voor mishandeling van zijn vriendin zat hij sowieso al vast.

Nederlaag OM