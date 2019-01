Bredanaar schaatst eerste rondje in het Mastbos, maar zakt al filmend letterlijk door het ijs

VideoBREDA - De temperatuur loopt hard terug en dus loopt de schaatskoorts hoog op. Overal in Nederland en dus ook Brabant willen mensen de ijzers weer onder binden. Zo ook Victor Bakker. Maar Bakker kwam er op de harde manier achter dat het dan koud mag zijn, niet overal is het ijs al dik genoeg om op te schaatsen.

Dat blijkt heel duidelijk uit het filmpje dat hij zelf op YouTube heeft gezet. Hij schaatst een mooi eerste rondje over het ijs in het Mastbos, geeft aan waar het ijs zeker dik genoeg is en waar het zeker nog te dun is. Hij geniet ook van het geluid dat de schaatsen op het ijs maken. Hij geniet sowieso van het rondje. ,,Best lekker zo", hoor je hem zeggen.

Het gaat trouwens een hele tijd ‘best lekker'. In de video is te zien hoe Bakker een mooi rondje maakt. Maar na drieënhalve minuut is de schaatspret ineens over. Dan zakt de man letterlijk door het ijs. Hij kan er gelukkig zelf ook hard om lachen. ,,Toch nog koud naar huis. Je kunt nog aardig nat worden in ondiep water.”