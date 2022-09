Bredanaar rouwt om Elizabeth: ‘Ze was ‘ons moeder’ voor de Engelsen’

Drie aanhoudin­gen in zaak van man uit Breda (68) die dood werd gevonden op ho­mo-ontmoe­tings­plaats

TILBURG - Een 37-jarige man uit Waspik en twee mannen van 20 en 24 jaar uit Waalwijk zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 68-jarige man uit Breda. Op 20 mei werd het slachtoffer zwaargewond gevonden in een buitengebied in Helvoirt. Een paar dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

