Bredanaar rijdt 130 kilometer per uur in bebouwde kom, rijbewijs per direct kwijt

Opstand in jeugdgevan­ge­nis Breda krijgt politiek staartje

8:00 De opstand van drie gedetineerden anderhalve week geleden in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt gebleven. SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming om tekst en uitleg gevraagd.