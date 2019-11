Bredanaar Rien Wisse maakt 0 fouten in Groot Dictee

Bredanaar Rien Wisse (60) heeft net als vorig jaar geen enkele fout gemaakt in het Groot Dictee der Nederlandse Taal dat zaterdag rechtstreeks was te volgen in het Radio 1-programma De Taalstaat van Frits Spits.

Wisse maakte deel uit van een groep van bijna veertig mensen die het dictee maakten in de Bredase bieb. Het dictee, geschreven door Wim Daniëls, werd officieel afgenomen in de bibliotheek van Zutphen, waar veertig kandidaten zich al zwoegend over de zinnen bogen. Het ging om twintig luisteraars van De Taalstaat en twintig Bekende Nederlanders, onder wie schrijver Jan Siebelink, presentatrice Ghislaine Plag en sportcommentator Frank Snoecks.

In tal van bibliotheken elders in het land konden taalliefhebbers ook meedoen aan het dictee.

Fouten

Winnaar in Zutphen werd Niels de Jonge met zes fouten. Bij de Bekende Nederlanders streek kinderboekenschrijver Gideon Samson met de eer. Hij maakte twaalf fouten.

Maar beide prestaties vallen in het niet bij die van Bredanaar Wisse. “Het was een makkelijk dictee, al was het iets moeilijker dan vorig jaar", reageert hij nuchter.

Clubje dicteefanaten

Wisse is een dicteeliefhebber pur sang. “Ik ben lid van een clubje fanaten uit Nederland en België die bij elkaar dictees afnemen in de huiskamersfeer. Eens in de zoveel tijd komen we bij elkaar. Dan heeft iemand van ons een dictee geschreven, altijd aartsmoeilijk, met de meest onmogelijke woorden erin.”

Deze dicteegroep heeft er zelfs een eigen competitie van gemaakt: BeNeDictee. “De competitie vindt dit jaar voor de derde keer plaats. De eerste twee edities heb ik gewonnen en ook nu sta ik aan kop”, aldus Wisse.



De lol in het maken van dictees

Waarom hij zo excelleert in het maken van dictees? Wisse: “Ik ben constant bezig met taal, zowel qua hobby als beroepsmatig. Want ik ben tekstschrijver, corrector en redacteur.” De lol in het maken van dictees ervaart de Bredase taalvirtuoos als ‘oneindig’. “Er zijn zoveel ontzettend moeilijke woorden te vinden, bijvoorbeeld in de Van Dale. Ook al ben je nog zo goed en besteed je er veel tijd aan, dan nog kun je veel fouten maken. De Nederlandse taal is ontzettend moeilijk, bovendien staan woordenboeken vol met leenwoorden uit andere talen. In de Van Dale bijvoorbeeld staan complete Latijnse zinnen. Die worden ook in onze dictees verwerkt. Zelf iemand als ik kan daar dan veel fouten in maken, laat staan de gemiddelde Nederlander.”

Op niveau blijven vergt veel tijd, zegt hij. “Het betekent dat je voortdurend nieuwe woorden moet leren en in de woordenboeken moet duiken. Doe je dat niet, dan ben je moeilijke woorden die je vandaag kent, volgende week weer vergeten. Het is een kwestie van voortdurend bijhouden wil je aan de top blijven meedraaien.”