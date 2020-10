Bredanaar Reinier de Ridder stunt met zege in Singapore en wint wereldtitel MMA

SINGAPORE / BREDA - MMA’er Reinier de Ridder heeft vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) in Singapore de wereldtitel in het middengewicht gewonnen bij de Aziatische vechtsportorganisatie ONE Championship. De Bredanaar, die als underdog aan de wedstrijd begon, verwurgde kampioen Aung La N Sang in de eerste ronde van het titelgevecht.

N Sang had vanaf het begin niks in te brengen tegen de 30-jarige De Ridder. De kampioen uit Myanmar deelde nog wel een uppercut uit, die de Bredanaar direct op scherp zette, maar daarna ging het snel bergafwaarts voor de titelverdediger. De Ridder bracht het gevecht naar de grond en wist zijn tegenstander na een paar minuten te verwurgen.

,,Dit betekent alles voor mij‘’, zei hij na de wedstrijd. ,,Ik werk hier al naartoe sinds ik vijf jaar oud ben. Dit is de beloning van een leven lang Mixed Martial Arts.‘’ De Ridder blijft met de zege zijn ongeslagen status behouden. Hij wist tot nu al zijn dertien partijen winnend af te sluiten, slechts één keer moest daarbij de jury eraan te pas komen.

Underdog

De Ridder begon het gevecht als underdog. De ervaren N Sang, die zelfs een standbeeld heeft in thuisland Myanmar, is de posterboy van ONE Championship en had al jaren niet verloren. ‘The Dutch Knight’ liet zich daar echter niet door van de leg brengen en voorspelde eerder al dat hij het klusje zou klaren in twee rondes.

,,Ik zat er een eentje naast‘’, grapte hij na afloop. Toen het gevecht naar de grond ging was er geen houden meer aan voor N Sang, die volgens De Ridder zichzelf eerst nog prima verdedigde. ,,Maar er is geen sqeeuze zoals die van mij‘’, zei hij over het moment dat hij zijn armen rond de nek van N Sang perste.

De titelverdediger had nog net genoeg kracht over om af te kloppen, voordat hij buiten westen zou raken. Na afloop nam de nieuwe kampioen tijd om N Sang te bedanken. ,,Het is een eer om de titel van hem te pakken.‘’

Rematch

De Ridder gaf eerder aan dat er bij winst niks anders op zat dat zijn opponent een rematch te geven. ‘The Burmese Python’ ging de laatste jaren als een sloopkogel door de gewichtsklasse (tot 93 kilo) heen en versloeg iedereen die op zijn pad kwam. ,,Een rematch verdient hij zeker‘’, zei De Ridder daar eerder over. Al gaf hij na zijn zeer dominante prestatie toch te kennen verder te kijken dan N Sang voor zijn eerste verdediging van de titel. ,,Maar eerst gaan we weer in quarantaine, rusten en daarna zien we wel weer‘’, voegde hij daar aan toe.

De wedstrijd van De Ridder was de hoofdpartij van het eerste grote evenement van ONE Championship na de uitbraak van het coronavirus. Zijn stadsgenoot en trainingspartner Pieter Buist neemt het volgende week op tegen de Rus Timofey Nastyukhin. Bij een overwinning mag hij zich zo goed als ook opmaken voor een titelgevecht. Kickbokser Nieky Holzken staat eveneens onder contract bij ONE en maakt over twee weken zijn rentree nadat hij in zijn laatste twee potten aan het kortste eind trok.

