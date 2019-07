Bredanaar Patrick van Lunteren kandidaat voorzitter landelijke SP

BREDA - Oud-wethouder Patrick van Lunteren van Breda stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de landelijke SP. Die functie is vacant na het vertrek van Ron Meyer die op 27 mei zijn conclusies trok uit een dramatische nederlaag bij de Europese verkiezingen. De partij verloor toen haar twee zetels in Brussel.

Het verlies kwam hard aan voor de SP. ,,Ik neem verantwoordelijkheid”, sprak Meyer bij zijn vertrek. Partijleider Lilian Marijnissen betreurde zijn besluit. Na drie verkiezingsnederlagen zit de SP in zwaar weer en moet op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter. Van Lunteren (49) was van 2014 tot 2018 wethouder in Breda, voor onder meer jeugd, wonen en wijken en maatschappelijke opvang.

Fietsende wethouder

Hij stond wel bekend als ‘fietsende wethouder’ die graag het contact zocht met de mensen in de buurten. Van 2010 tot 2014 was hij fractievoorzitter van de Bredase tak van de partij. Daarnaast was Van Lunteren (van huis uit milieukundige) acht jaar fractiemedewerker in de Tweede Kamer, voorzitter ondernemingsraad van de SP en als regiobestuurder lid van het algemeen bestuur.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 moest ‘zijn’ SP terug van zes naar vier zetels. Van Lunteren hekelde het ‘buiten sluiten uit de coalitie’ en stapte uit de lokale politiek. Van Lunteren noemt zichzelf progressief-activistisch SP’er en wil de partij vooral nieuw elan meegeven. ,,We moeten weer frisheid uitstralen, niet blijven mopperen en bij de pakken neerzitten als het niet meezit”, zegt hij bijvoorbeeld over verlaging van de pensioenleeftijd waar de partij de slag dreigt te verliezen.

Rondgang langs leden

,,Ik heb een rondgang gemaakt langs leden. Je ziet overal kampjes ontstaan, van het moet democratischer tot dieper ingraven in het socialisme. Er moet iemand zijn die boven die discussie kan staan. Die groepen en leden bij elkaar brengt. De gelederen sluiten, dat is nu belangrijk. Wat meer vrolijkheid terugbrengen ook, hoop uitstralen. Oplossingsgericht.”

De nekslag bij laatste verkiezingen was volgens Van Lunteren het campagnefilmpje van de partij waarin vicevoorzitter Frans Timmermans (PvdA) van de Europese commissie werd gepersifleerd. ,,Een brutaal filmpje maken is perfect. Maar die moet je dan wel kunnen duiden, daar is het mis gegaan. Je moet wel doorpakken. We zijn op een verkeerde manier meegezogen, in de discussie.” De vacature voor het partijvoorzitterschap is opengesteld op 12 juli, de kandidatencommissie maakt op 11 augustus een keuze. In die commissie zitten onder anderen partijprominenten Agnes Kant en Krista van Velzen en Kamerlid Sandra Beckerman.