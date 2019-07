Bredanaar Patrick te zien in Tour de Celeb voor nierstichting

Het verhaal van de nierpatiënt staat bovendien centraal in een komende Nierstichting-campagne.

,,Ik ben er van vrijdag tot en met zondag geweest en het was fantastisch. Ze hebben volgens mij alleen al van mij twintig uur film. Ze willen mijn dagelijkse manier van leven en omgaan met de nierziekte laten zien. Het is jammer dat het programma maar één uur duurt. Ik weet nu al zeker dat ik er echt vrienden voor het leven aan heb overgehouden. Zéker met Remco.”

Kun je iets vertellen over je nierziekte?

,,Drie maal per week lig ik vier uur lang in het ziekenhuis voor een dialyse. Ik lig dan met zes man in een kamer. Iedereen ondergaat het op zijn eigen manier, maar is kapot na afloop. Vergelijk het met een volle dag hard werken in de bouw of een topsportprestatie. Je kunt niets meer, alleen maar op de bank liggen."

Van der Linden is fysiek niet in staat om te plassen en drinkt hooguit een liter per dag. Dat vocht gaat eruit bij de dialyse, net als een klein deel van de afvalstoffen. Het overgrote deel blijft echter in het lichaam. Het doel van Tour de Celeb is dan ook om geld in te zamelen om een draagbare kunstnier te realiseren. ,,Doordat ik dan meerdere keren per week geleidelijk kan dialyseren is de aanslag op je lijf veel kleiner. Dan heb ik een beter leven.”

En een transplantatie?

,,Blijkbaar ben ik een uniek geval”, sombert hij. Zijn lichaam maakt namelijk een bepaald soort antistoffen aan, die ongeveer 99 procent van de mensheid uitsluit. Ofwel: de kans dat een nier wel in zijn lichaam functioneert is bijzonder klein. Omdat het zo weinig voorkomt wordt er weinig onderzoek naar gedaan. ,,Momenteel ben ik lichamelijk en emotioneel een wrak, maar ik wil per se een goede vader zijn voor mijn zoontjes Dion en Kiano. Daar gaat al mijn energie heen. En een zo goed mogelijke man zijn voor Tamara, de wereldvrouw die alles voor me doet."

Quote Ik ben er echt trots op dat ik namens alle nierpatiënten in Nederland het verhaal mag vertellen Patrick van der Linden