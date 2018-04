Bredanaar opgepakt na vondst inbrekerswerktuigen

In weekenden en schoolvakanties met Efteling Express Breda naar de Efteling

11:36 BREDA - Arriva, de Efteling en gemeente Breda zetten vanaf 9 april weer de Efteling Express Breda in naar het attractiepark in Kaatsheuvel. Ieder weekend en in de Nederlandse en Belgische schoolvakanties rijdt de bus vanuit Breda zonder tussenstops naar de Efteling.