Bredanaar ontduikt belasting (39), auto uit Duitsland in beslag genomen

GroenLinks Breda: ‘Stad niet ambitieus genoeg met klimaat’

10:02 BREDA - GroenLinks in Breda vindt dat de stad meer ambitie moet tonen om de klimaatdoelen te halen. Dat staat in een bespreeknotitie die donderdag 24 oktober in de gemeenteraad aan de orde komt, voorafgaand aan een presentatie van wethouder Greetje Bos (VVD) over plannen voor duurzaamheid en energietransitie. ,,We moeten nu echt betekenisvolle stappen zetten.”