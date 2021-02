Bredanaar moet kritiek op hangjongeren bekopen met doodsbedreigingen: ‘Jij weet blijkbaar niet met wat voor mensen je te maken hebt’

Drukte in Park Valkenberg in Breda: vier aanhoudin­gen voor opruiing en plegen van geweld

11:18 BREDA - De politie heeft zaterdagavond vier personen aangehouden naar aanleiding van de aanhoudende drukte in het Valkenbergpark in Breda. Een van de aangehouden verdachten is aangehouden voor opruiing, een voor het verstoren van de openbare orde en twee voor geweldpleging tegen ambtenaren in functie. De personen in kwestie zijn allemaal mannen.