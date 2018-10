Bredanaar misdraagt zich voor het politiebureau en valt later een agent aan

Massale roep om De Fer uit de brand te helpen, doneerac­tie gestart

14:03 BREDA - De Fer is een fenomeen. De friettent waar de 80-jarige Ferry Verstrepen bijna zestig jaar zijn frieten heeft gebakken mag niet dicht betogen de shoppers op de zaterdagmarkt van het Jan Ingen Houszplein. Meewarige blikken dwalen af naar het dichtgetimmerde kot. ,,Gaat De Fer echt niet meer open?” en ,,We moeten een crowdfunding beginnen.” Dat laatste is gelukt.