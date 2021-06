Bredanaar minder tevreden over openbare ruimte, maar bezoek aan park en bos wel flink toegenomen

BREDA - De inwoners van Breda zijn minder te spreken over de openbare ruimte in hun stad. Vorig jaar vond 73 procent de straten, parken en pleinen ‘goed bruikbaar’. Het jaar daarvoor was dat nog 81 procent.

Ook is het aantal Bredanaars afgenomen dat denkt dat er nog jarenlang van de openbare ruimte gebruik kan worden gemaakt. Dat blijkt uit de Stadsenquête 2020 die burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd.

Meest populair

De peiling maakt duidelijk dat het Valkenberg verreweg het meest populaire park van Breda is. Maar als enige in de stad heeft het tijdens het coronajaar minder bezoekers ontvangen dan in de twee jaren daarvoor. Het Wilhelminapark en het Van Sonsbeeckpark werden juist populairder.

Bos en natuur deden het ook goed. Niet alleen bestemmingen als Mastbos en Markdal kregen veel meer bezoek, ook in het Haagse Beemdenbos, het dal van de Aa of Weerijs en De Rith vlogen de bezoekcijfers omhoog.

Meest gemist

Het virus trok een dikke streep door de agenda van de cultuursector. Het meest, door 44 procent van de Bredase bevolking, zijn de festivals gemist, gevolgd door de bioscoop (39 procent) en muziekevenementen (36 procent). Aan de andere kant van dat spectrum staan dansvoorstellingen en concerten van fanfare, harmonie en koor. Die werden het afgelopen jaar door respectievelijk vier en drie procent van de Bredanaars gemist.

Het is volgens het onderzoek overigens nog twee op de vijf inwoners gelukt om, ondanks de beperkingen, een of andere kunstzinnige activiteit te beoefenen.

Minder gelukkig

Toen de enquête in het najaar van 2020 werd gehouden liet 77 procent van de Bredase inwoners weten dat ze gelukkig zijn. Dat gevoel is al jaren stabiel. Toch voelde ruim de helft zich minder gelukkig vanwege de coronacrisis. Eigenlijk zijn het de mensen die al niet zo lekker in hun vel zaten, die ongelukkiger werden tijdens het Covid-jaar.

Quote De peiling laat zien dat de effecten van de pandemie iedereen raken. Boaz Adank, Wethouder Communicatie Breda

,,De peiling laat zien dat de effecten van de pandemie iedereen raken’’, constateert wethouder Boaz Adank (Communicatie, VVD). ,,Nu kunnen we zien of de maatregelen die we nemen aansluiten bij wat er nodig is. Of dat we ze moeten aanpassen.”