Bredanaar mag zich met ontwerp Nieuwe Mark bemoeien

Video ‘Hup Breda! We winnen, zeker weten!’

20:18 BREDA - Donderdagavond weten we het. Wordt topfavoriet Breda net als in 2009 uitgeroepen tot Beste Binnenstad van het land? Of gaat de trofee toch naar outsider Arnhem? We vroegen aan wat mensen in het hartje van de stad of en zo ja, waarom Breda moet winnen.