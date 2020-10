Bredanaar langer vast na dodelijke schietpartij in Ridderkerk

Eigenaar van gevonden python voorlopig spoorloos: ‘Slang van dit formaat bij ons in geen 20 jaar voorgeko­men’

21 oktober ETTEN-LEUR - De eigenaar van de python die dinsdag door een hardloper werd aangetroffen in Etten-Leur heeft zich nog niet gemeld. Ook is bij het overleden dier geen chip aangetroffen. De reusachtige slang wordt nog een paar dagen bewaard in de vriezer, een proces dat gepaard gaat met de nodige stank. Dat allemaal in de hoop dat de eigenaar zich meldt.