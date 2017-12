Bredanaar Klaas Dijkhoff: ‘Linde gaat mee met carnaval’

exclusief interviewBREDA - Hij is de slimste mens, meest sexy politicus en beste geklede man. Maar met de liefde van zijn leven sliep hij in een pipowagen. ‘Ik ben niet zo van de show’, zegt VVD-aanvoerder Klaas Dijkhoff, die net zo goed een koffietent was begonnen. Het Bredase zondagskind trouwde dit jaar in stilte met Anouk. In mei werd hij vader van dochter Linde. Heb je dan nog dromen over?

De eerste afspraak sneuvelt op het laatste moment. ‘Sorry hoor, Filibuster-debat’, belt zijn woordvoerster. ,,Klaas kan niet weg uit Den Haag.’ Een week later lukt het wel en zitten we bij Kamu, de koffiebar annex fietsrepareerwinkel in de Bredase Boschstraat. Zelf gekozen door import-Bredanaar Dijkhoff`die, gestoken in Engelse snit kostuum met gilet, een bankje bij het raam heeft opgezocht. De zaak zit vol. Een rustiger plekje misschien? Dijkhoff, stoïcijns, zit er niet mee. Met zijn bekende Brabantse tongval en nonchalant baardje: ,,Leuke tent toch. Ik heb wel iets met koffiebars. “

Net vader geworden en fractieleider van de grootste regeringspartij. Hoe combineer je dat?

,,Ik probeer iedere dag thuis te zijn. En in principe lukt dat ook.” Hij grijnst. ,,Nou ja, niet altijd. Vorige week was een hele gekke week. Dan ben je ’s avonds pas om twaalf uur thuis en ’s ochtends vroeg om acht uur weer de deur uit. In een auto met chauffeur ja, dat scheelt een boel stress.”

Maar dat moet toch wringen?

,,Soms. Maar ik zoek die balans niet alleen in tijd. Van vaker thuis zitten word je niet leuker. Je moet lekker in je vel zitten. Wat heeft het voor zin om meer thuis te zijn terwijl je met je kop nog ergens anders zit? Uit mijn werk haal ik lol. Ik heb uitdaging nodig. Dat maakt dat ik thuis ook prettig ben. Ik denk dat ik daar wel een balans in heb gevonden.”'

Het was een gedenkwaardig jaar. Niet alleen de geboorte van Linde, je bent ook nog eens geruisloos getrouwd.

,,Zo geruisloos was dat niet. Tenminste niet voor onze familie en vrienden. Maar je hebt gelijk, we hebben er expres geen showhuwelijk van gemaakt. Daar zijn Anouk en ik allebei niet zo van.”

Hoe ben je dan wel getrouwd?

Hij gaat er eens goed voor zitten, nipt van zijn koffie. ,,We hebben gezocht naar een leuke locatie tussen Breda en Eindhoven, omdat we daar vandaan komen en onze familie er nog woont. Uiteindelijk zijn we op een minicamping in Oost-Brabant terechtgekomen waar we alles zelf mochten regelen. De catering, noem maar op. Daar hou ik wel van. Samen met mijn broertjes en mijn pa heb ik de tent opgezet, voor het geval het zou regenen. Maar dat deed het gelukkig niet. Ik denk dat er een man of zeventig, tachtig op de bruiloft waren. Een paar zijn blijven slapen.” Hij lacht: ,,Anouk en ik hebben in een soort pipowagen geslapen. Maar dan zonder de felle kleurtjes.’’

Waarom trouwen? Vanwege Linde?

Nee, dat had daar niks mee te maken. Ik deed Anouk een aanzoek voordat ze zwanger was. Ja, waarom trouw je? Dat was gewoon een gevoel. Je deelt de liefde die je met elkaar hebt, ook met anderen.”

Het is jouw tweede huwelijk. Durfde je nog wel?

,,Daar was ik helemaal niet mee bezig. Dit was de eerste keer met Anouk. Daar gaat het om.”

Vertel eens over Anouk. Wat is er zo leuk aan haar?

Zijn gezicht begint te stralen. ,,Ze heeft ontzettend veel humor, zegt waar het op staat. Als ik ’s avonds thuiskom na een debat is het echt niet alleen maar ‘Oh wat waren ze weer vervelend voor je’. Nee, ik moet ook vaak horen dat die anderen eigenlijk wel gelijk hadden.” Pretoogjes: ,,En vooral dat ze zelf veel gelijk heeft.” Serieuzer: ,,Maar goed toen ik verliefd op haar werd, had ik echt niet een of andere checklist bij me. Zoiets gebeurt gewoon.”

Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?

,,Nou eh”, (denkt zichtbaar diep na) ,,hoe zal ik dat eens uitleggen. In 2013 werd de slechtste slogan van dat jaar verkozen: It’s De Cock that makes the man. Een reclameleus voor en herenkledingzaak in Tilburg. Ik hou van slechte woordgrappen en juist die was bij mij blijven hangen. Toen ik dat jaar met carnaval op de Grote Markt liep, kwam er een haan, althans een hanenpak, voorbij. En ik riep die slogan. Toegegeven, ik was niet meer nuchter. Naderhand zei iemand uit mijn groepje dat hij wel wist wie die slogan verzonnen had. ”

Eenmaal thuis ging hij op die naam googlen. ,,Dat was dus Anouk. Ze bleek een eigen marketingbureau te hebben. Ik heb haar via facebook een berichtje gestuurd, zij stuurde weer wat terug en zo is het gekomen, zeg maar.”

Klaas Dijkhoff verhuist na een rechtenstudie in Tilburg, waarvoor hij cum laude slaagt, een kleine tien jaar geleden naar Breda waar hij nog steeds woont. ,,Het was een keuze op gevoel”, blikt hij terug. ,,Het had ook Tilburg kunnen zijn, maar van Breda kreeg ik een fijn gevoel. De Grote Markt moet je heel vaak bekijken vind ik. Dat ik vanuit mijn huis het topje van de Grote Kerk kan zien beschouw ik als een bonus.”

In Breda sluit hij zich aan bij de VVD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 maakt hij van de liberalen de grootste partij. Nog geen twee jaar later verhuist het talent voor het ‘echte werk’ naar Den Haag. Ook daar rijst zijn ster. Dijkhoff valt al snel op door zijn stijl van debatteren. Hij ontpopt zich als een intellectueel met het vermogen gewonemensentaal te spreken.

In het vorige kabinet blijft hij als staatssecretaris op het hypergevoelige dossier asielzaken moeiteloos overeind. Ook in zijn nieuwe rol als leider van de grootste fractie in de Tweede Kamer oogst Dijkhoff tot nu toe lof.

Alles wat je aanraakt verandert in goud. Wie zorgt ervoor dat Klaas Dijkhoff met beide beentjes op de grond blijft?

,,Gelukkig heb ik nuchtere mensen om me heen. Geen types die het geweldig vinden dat je weer met je kop in de krant staat. Het helpt ook dat ik in Breda woon, tussen de gewone mensen. En je moet kunnen relativeren. Zodra je gaat denken dat het echt allemaal om mij gaat”, hij lacht veelbetekenend, ,,dan ben je weg.”

Je werd ook gekozen tot best geklede man. Waar haal jij je kleding?

,,Bij Michael & Giso in de Veemarktstraat in Breda. Dat zijn twee jongens die in 2009 begonnen zijn met overhemden. Toen zaten ze nog anti-kraak. Ik weet nog dat ik destijds voor de lokale verkiezingen niet in zo’n fleece sjaaltje wilde lopen. Dus toen ben ik bij hen binnengewandeld voor een overhemd met iets oranjes erin. Sindsdien ben ik daar altijd blijven komen.”

Best gekleed en ook nog eens de meest sexy man…zijn het je lange wimpers?

,,Die had ik al in de wieg, die heeft Linde ook", zegt hij zonder te verbleken. ,,Maar wacht even. Sexy man van de politici he. Niet van alle mannen. Bovendien is die verkiezing van een paar jaar geleden. Als die nu weer gehouden zou worden, zou ik zeker niet winnen. Ik was toen acht kilo lichter.”

Waar droomt een succesvol politicus, gelukkig getrouwd en dit jaar vader ook nog vader geworden, eigenlijk nog van?

,,Pffff. Waar droom ik nog van? Nou ja, het klinkt misschien niet hoogdravend, maar je hoopt natuurlijk dat Linde gezond blijft en dat, als ze straks naar school gaat, ze lekker in de groep valt. Dat soort dingen. Dat heb ik veel meer dan nog een hoge berg willen beklimmen of zoiets. Lijkt me trouwens ook veel te vermoeiend”, relativeert hij met zijn typisch droge humor.

Zijn dromen zijn concreter geworden geworden sinds zijn vaderschap, denkt hij hardop. ,,Sinds ik een dochter heb ben ik me bewuster van de verschillen die er nog zijn. De bejegening door mannen, waar vrouwen last van kunnen hebben, ik reageer daar anders op, feller.”

En dan zit je in een kabinet met zo weinig vrouwen…

,,Normaal gesproken zou ik daar na een paar weken niet meer aan gedacht hebben'. Nu ben ik er meer mee bezig.”

Zit het niet lekker?

,Je kunt niet zeggen dat die vrouwen er niet zijn. Die zijn er wel. Ik had graag gezien dat er dat er een breder kabinet was ontwikkeld. Of ik me dat verwijt? Ik heb er geen goede uitleg bij. Als collectief moeten we daar de volgende keer meer werk van maken.”

Droom je weleens Mark Rutte op te volgen? Premier Klaas Dijkhoff?

,,Nee, nee. Daar moet je sowieso niet van dromen. Het premierschap is een functie. En functionele ambities heb ik niet zo. ”

Dat zal wel. Maar wat als Rutte over vier jaar besluit te stoppen en de VVD jou vraagt het stokje over te nemen?

,,Dat hangt er vanaf wie er nog meer beschikbaar is. Als er kandidaten zijn die dat beter kunnen dan moeten zij het doen.”

Diplomatiek antwoord…

,,Nee echt, er zijn ook andere kandidaten die heel goed zijn en tegen die tijd misschien wel beter. Wie? Dat zeg ik niet. Daar ga ik ze niet mee belasten.”

Als je niet de politiek in was gegaan wat was je dan?

esoluut: ,,Hier, achter de bar. Tijdens mijn studietijd wilde ik al een koffietent beginnen, op de campus. Met een vriend, we hadden het businessplan al klaar. Maar de universiteit koos voor een cateringbedrijf.”

Tot slot: carnaval komt er weer aan. Nu met kind. Al afspraken met Anouk gemaakt wie er thuis blijft?

,,Nou ja, voor ’s avonds moeten we dat nog doen. Maar mijn ouders zijn altijd bereid op te passen. Hoe vaker hoe liever. Hun eerste kleinkind he…Maar overdag gaan we Linde gewoon meenemen. Weet ze meteen hoe dat is, carnaval.”

Dan is ze een half jaar. Kan ze nog niet staan.

,,Dat klopt. Maar dat kan ik dan ook niet altijd. ”

