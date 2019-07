Bredanaar kan op terras meer rondjes bestellen dan een Amsterdammer

BREDA - Van de 21 grootste steden in Nederland heeft Breda de grootste ‘terraskoopkracht’. Gemiddeld kan een Bredanaar op het terras vijf rondjes per week meer bestellen dan een Amsterdammer.

Dat heeft horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners berekend in zijn jaarlijkse terrasonderzoek. Het bureau bekijkt daarin hoeveel mensen in grotere steden moeten betalen voor een rondje dat bestaat uit twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé.

In Amsterdam betalen mensen gemiddeld 27,05 euro voor zo'n rondje. Het is daarmee de duurste stad. Zwolle is met 21,88 euro de goedkoopste in de ranglijst. Maar ook Breda verkeert in de onderste regionen met 22,18 euro per rondje, wat neerkomt op gemiddeld 2,77 euro per drankje.

Terraskoopkracht

Van Spronsen heeft ook de zogenoemde 'terraskoopracht’ onderzocht. Die wordt bepaald door het gemiddeld besteedbaar inkomen van de inwoners af te zetten tegen de prijzen. Breda heeft de hoogste terraskoopkracht van de 21 steden: Gemiddeld kan een Bredanaar in theorie 25,1 rondjes per week bestellen.

Er is voor Breda daarbij een gemiddeld besteedbaar inkomen van 556 euro per week gehanteerd. In Breda is dat beduidend meer dan bijvoorbeeld in Tilburg (492 euro) of Enschede (467 euro). De laagste terraskoopkracht heeft Amsterdam: 20 rondjes per week. Het gemiddelde van alle gemeten steden ligt op 22,2 rondjes per week.

BTW-stijging

Ten opzichte van 2018 zijn de terrasprijzen in Breda met 2,7 procent gestegen. Dat is iets onder het landelijke gemiddelde van 3,1 procent. Amsterdam kende met een plus van 7,8 procent veruit de grootste stijging.

Een gemiddelde stijging boven de 3 procent is afgelopen jaren niet voorgekomen tijdens het onderzoek, merkt Van Spronsen op. De verhoging van het BTW-tarief van 6 naar 9 procent voor alcoholvrije dranken lijkt daar debet aan te zijn. Want het zijn met name deze dranken die behoorlijk in prijs stegen.

Speciaalbier