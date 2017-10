Bredanaar in Ierland: 'Als ik de straat uitloop, waai ik weg'

Ierland heeft vandaag te maken met de orkaan Ophelia, de zwaarste storm sinds meer dan vijftig jaar die het land treft. Scholen zijn dicht, bedrijven laten hun personeel thuis en mensen wordt afgeraden de straat op te gaan. "En er is hier ook niemand op straat, ik heb een auto voorbij zien komen", zegt Becks, die vanochtend nog wel even is weggeweest om boodschappen. Maar omstreeks 10.00 uur gingen ook de laatste winkels dicht.

Het zuiden van Ierland heeft de meeste overlast van de storm. In de regio Cork zitten zo'n 100.000 woningen en bedrijven zonder stroom. "De storm is een beetje van richting veranderd, het had nog veel erger kunnen zijn."

Becks verwacht dat het ergste aan het einde van de middag weer voorbij is, voorlopig komt hij nog even niet buiten. "We hebben maar een filmpje opgezet. En of er sprake is van paniek? Ieren krijg je niet zo snel in paniek."