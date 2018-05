Bredanaar had seks met weggelopen meisje (15)

BREDA - Een 33-jarige Bredanaar had seks met een meisje van 15 dat bij haar ouders was weggelopen. Tegen de man, die de aantijging heeft bekend, is dinsdag in de rechtbank in Breda 180 uur taakstraf geëist en 2 weken voorwaardelijk cel.