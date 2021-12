Bredanaar gooit bierflessen, spuit verf en dreigt met mes richting agenten: zes maanden cel

UPDATE Sobere maar liefdevol­le begrafenis voor baby Amy: ‘Mooi dat we dit nog voor haar hebben kunnen doen’

WERNHOUT/ZUNDERT - Baby Amy die in mei dood werd gevonden in Wernhout is afgelopen dinsdag begraven. In het bijzijn van een handjevol mensen kreeg het meisje, waarvan de identiteit ondanks maandenlang politieonderzoek niet achterhaald kon worden, haar laatste rustplaats op de begraafplaats achter de kerk in het dorp.

23 december