Bredanaar ‘gijzelt’ vriendin onder invloed van GHB met pizzasnijder

bij de rechter Keano overviel een Gall & Gall: ‘Ik wilde gewoon mijn zusje helpen’

Keano G.* komt de rechtszaal binnenlopen in zijn werkkleding. Filiaalmanager, staat er achterop de felrode kruidvatblouse. Het is de vraag hoe hij in deze functie omgaat met winkeldieven in ‘zijn’ winkel.

14:10