Bredanaar door ‘dochter’ opgelicht via WhatsApp: ‘Je voelt je enorm bescheten’

Van den Heuvel doet uit de doeken hoe de oplichters te werk gaan. “Afgelopen vrijdag werd ik via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als mijn dochter. Alex had een nieuw nummer, appte ze, het oude nummer kon weg. Vanwege problemen bij de bank kon ze zelf geen rekeningen betalen. Ze vroeg of ik de betalingen voor haar wilde doen. Het gesprek was heel familiair, het voelde vertrouwd, dus ik ging akkoord. Via Tikkie heb ik twee bedragen overgemaakt, in totaal ruim 1700 euro.”