Bredanaar die man mishandelde bij hardloopwedstrijd in Empel weer vrij

Depla over drugsover­last in park: 'Dat tolereren we niet'

17:11 BREDA - ,,Nu ingrijpen, zoals met deze politieactie vandaag, voorkomt problemen in de toekomst", aldus burgemeester Paul Depla over de actie in het Valkenberg vanmiddag. Vijftien mensen werden aangehouden, in een poging het park te verlossen van overlast van drugsdealers.