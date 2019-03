Bredanaar Dick Benard in televisieprogramma Wat een verhaal van André van Duin: ‘Een horrorscenario’

BREDA - Dick Benard bracht zijn studerende zoon wel vaker naar het station. Maar die ene maandagochtend mondde het ritje uit in een reeks zenuwslopende gebeurtenissen. De Bredase ondernemer en muzikant (58) schreef er een verhaal over. Zaterdagavond is de verfilming ervan te zien in het programma Wat een verhaal van André van Duin en Anne-Marie Jung.

Hoe kwam u in dat programma terecht?

,,Een tijdje geleden viel ik midden in een uitzending van De Wereld Draait Door. André van Duin was tafelheer en vertelde over zijn nieuwe programma. Hij vroeg kijkers bijzondere, waargebeurde verhalen in te sturen.”



,,Ik had toevallig nét mijn telefoon vast, met daarin twaalfhonderd pagina's aan verhalen. Een beetje knippen en plakken en dertig seconden later was het bericht weg. Ik vergat de hele zaak, tot een productiebedrijf een paar weken later belde. Uit duizenden inzendingen waren acht verhalen gekozen, waaronder die van mij.”

Waar gaat het over?

,,Ik wil niet te veel verklappen. In het kort: het was een maandagochtend, een paar jaar geleden. Ik zou mijn zoon naar het station in Roosendaal brengen, voor de trein naar Brussel, maar we hadden ons verslapen. De avond daarvoor gaf mijn band Van Skai een optreden in café de Bommel. Het was veel te gezellig... Roosendaal zouden we die ochtend niet meer redden, dus gingen we door naar Antwerpen. Wat er daarna gebeurt, is afschuwelijk. Een horrorscenario.”

Wat zien we in het programma?

,,Het verhaal is verfilmd, een acteur kroop in mijn huid. Maar ik ben ook zelf geïnterviewd door André van Duin. Het leukste was nog dat we voor het interview samen bij de schmink zaten. Die man heeft zo’n lange carrière, ik wilde alles van hem weten. Kom maar op, zei-ie. Zo vertelde Van Duin dat hij ‘Er staat een paard in de gang’ nog helemaal uit zijn hoofd kent. Dat lied is ruim dertig jaar oud. En toen begon-ie te zingen.”

Spannend om de verfilming nu te zien?



,,Ik ben benieuwd, je hebt de tekst toch met een bepaald idee geschreven. Maar ik voel me ook vereerd. Dat ze jouw verhaal verfilmen, heel maf! Het laat zien dat ik op de goede weg ben met het schrijven. Daar ben ik zo'n vijf jaar geleden mee begonnen, ik maak met mijn verhuisbedrijf zoveel rare dingen mee. Ik kreeg steeds meer lol in het schrijven. Nu ben ik tweehonderd verhalen verder en presenteer ik binnenkort mijn eerste boek.”

Met dit verhaal als favoriet?

,,Ik snap dat ze dit verhaal gebruiken, het is filmisch. Maar het is niet mijn favoriet. Als ik het lees, herbeleef ik alles. Ik ging die dag door een hel. Kijk maar naar het programma, dan zul je zien wat ik bedoel.”

Zaterdagavond, 22.10, Wat een verhaal