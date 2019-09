Bredanaar Cees ‘van De Bommel’ Verberk (73) overleden: ‘Ik heb goed geboerd, zeker, maar ook goed geleefd’

Cees Verberk is in alle rust overleden, meldt De Bommel op de eigen Facebookpagina. ,,Dat doet pijn, veel pijn.” Verberk nam in 1982 met twee compagnons het café aan de Halstraat in Breda over en doopte deze De Bommel. In de 25 jaar dat hij het café bezat, bouwde hij gestaag een gedegen reputatie op.

,,Als cafébaas word je op een voetstuk geplaatst”, zei hij later in een interview met deze krant. ,, Ik verbaas me erover dat mensen er waarde aan hechten dat ze me kennen. Ik begrijp dat niet goed. Maar ik ben niet ijdel. Ik vind het ook niet erg dat bijna niemand mijn echte achternaam kent. Ik ben al jaren Cees van de Bommel.”

Toen hij in 2007 afscheid nam als cafébaas van De Bommel en zijn ‘geruite jasje’ overdroeg aan zoon Bas, deelde hij in een interview met deze krant zijn kroegleven in fraaie anekdotes. Hieronder het volledige interview.

De Bommel: een kroeg die zich aanpast aan de dag

door Corné Luyken, 25 oktober 2007

BREDA - Liefdes geboren, huwelijken gestrand. Er is soms gevochten en veel gedronken. De schakers bij het raam. Uitbundige feesten. Carnaval tot woensdagochtend. Café De Bommel, huiskamer voor veel Bredanaars, bestaat 25 jaar.

,,Ik vond het wel lekker klinken. De Bommel. En het is een heer van stand. Daar kun je mee aankomen.” Cees Verberk verklaart waarom De Bommel De Bommel is geworden. Met twee vrienden nam hij 25 jaar geleden de kroeg over. ,,Het café had een bedenkelijke reputatie. Het was jarenlang een danstent geweest met een orgel. Maar er liepen vrouwen rond die tegen betaling lief gingen doen.”

‘Laat ons in Godsnaam met rust’

Zijn zakenpartners zijn lang geleden vertrokken. Onder Cees’ leiding is de kroeg verworden tot een café met nationale erkenning. De Bommel staat steevast hoog genoteerd in de Café Top Honderd van Misset Horeca.

Kluun schrijft in zijn bestseller Komt een vrouw bij de dokter dat De Bommel de beste kroeg is van het land. ‘De barkeeper van De Bommel staat in Breda in hoger aanzien dan de midvoor van NAC. Dat weten ze zelf ook. ‘Laat ons in Godsnaam met rust’, stond er op een voorgedrukt briefje dat ik eens kreeg op een drukke avond toen ik het gore lef had om de barkeepers lastig te vallen met iets triviaals als een bestelling.’

Cees haalt zijn schouders op. Het is hem min of meer overkomen. Een succesformule ontbreekt. “Of het moet zijn dat we altijd wat arrogant zijn geweest. Toen we begonnen, werden we per ongeluk een scholierentent. Op vrijdagmiddag brak je de nek over de tassen. Een volle bak. Andere kroegen waren jaloers, maar wij vonden het niks. Toen zijn we van die ouwe truttenmuziek gaan draaien waardoor dat grut ging lopen.”

Volledig scherm Anoniem aan een tafeltje. Café De Bommel past zich aan aan het moment van de dag. © CHARLOTTE AKKERMANS

Ingeslepen rituelen

Tegenwoordig is De Bommel zo veelzijdig als de dag. Vrouwen met boodschappen en kinderen op de ochtenden dat er markt is. Schaken in de middag, of anoniem met een krantje aan een tafeltje. Rond zessen komen stamgasten de dag wegspoelen. Op uitgaansavonden is jong en hip er thuis.

De Bommel barst van de ingeslepen rituelen. Cees die op carnavalsdinsdag met rozen en een fles melk op de bar gaat staan. ,,Dat is ontstaan omdat ik de vrouwen achter de bar ging bedanken met bloemen. Dat gebaar is uit de hand gelopen. Op een gegeven moment ging ik alle vrouwen bedanken, ook die niet achter de bar stonden. En die fles melk kreeg ik van het personeel toen ik om een biertje vroeg.”

Cees sprong wel vaker op de bar. ,,Bij speciale nummers ja. Paradise by the dashboard light of When the lady smiles. Maar ik ben ermee opgehouden. Ik heb een keer een enorme schuiver gemaakt. Met een salto achterover schoot ik zo onder de koffiemachine. Het was meteen stil in de tent. De klanten dachten dat ik niet meer omhoog zou komen. Het was een mooi moment om ermee te stoppen.”

Legendarisch barpersoneel

De Bommel heeft legendarisch barpersoneel voortgebracht. Fred Klewer, een uitzonderlijk omvangrijke Engelsman, maakte zichzelf onsterfelijk met een opmerkelijke uitsmijteractie. ,,We hadden wat tuig binnen. Fout motorvolk. Die gasten haalden bier, maar weigerden te betalen. Toen is Fred verrassend soepel achter de bar vandaan gesprongen en heeft ze zwaaiend met een stoelpoot tot de Bruine Pij achtervolgd. Daar zijn ze een kelder in gevlucht.”

Volgens Cees is er een cultus om het personeel ontstaan. ,,Het werden een soort beroemdheden. Dat pakte bijna verkeerd uit. Sommigen kregen sterallures. Gingen met de rug naar de klanten staan. Dat moet je natuurlijk niet hebben.”

Volledig scherm Cees Verberk nam na 25 jaar afscheid van De Bommel. © CHARLOTTE AKKERMANS

Serieuze dramatiek dreigde

Herman Brood stond er diverse keren op het podium. George Kooymans speelde in De Bommel. Maar de muziekkeus was niet altijd succesvol. Zoals gebruikelijk was het een volle bak op die bewuste zondagmiddag. Tot Glupo en de Kollebijne begon te spelen. Het optreden was voor veel bezoekers aanleiding om het café te verlaten. Tot Cees een bordje achter de bar zette. ‘Wegens band consumpties min een kwartje.’

Serieuze dramatiek dreigde zes jaar geleden. De veiligheidsnormen werden aangescherpt na de cafébrand in Volendam. ,,We mochten nog maar 135 mensen toelaten omdat er geen vluchtroute was achterin het café. Maar die achterkant grenst aan de kathedraal. Je kunt er geen kant op. We hebben serieus overwogen om een tunnel te graven. Er is gekeken of we iets met loopplanken konden doen. Maar dan kwamen we bij de bank uit. Dat mocht niet van de beveiliging.”

‘Goed geboerd, dat zeker’

Een nieuwe voorpui met schuifdeuren bracht ternauwernood uitkomst. De pui kan in geval van nood open worden gemaakt. ,,Ik dacht dat het karakter van het café naar de kloten zou gaan. Maar het pakte goed uit.”

Voor de 61-jarige Cees is het mooi geweest. Zondag, tijdens het jubileumfeest, draagt hij zijn geruite jas over aan zoon Bas. Miljonair is Cees niet geworden. ,,Ik heb goed geboerd, dat zeker. Maar ik heb ook goed geleefd.” Cees gaat pendelen tussen zijn huis in Thailand en Nederland. ,,Beetje golfen en wat in de tuin spitten.”