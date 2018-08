Bredanaar betrapt met mes en drugs op zak

VIDEO 'We zijn de criminele hotspot nummer één in Breda'

10:55 BREDA - Voor eigenaar Ron Rodie (53) van het gelijknamige motor- en autobedrijf in Breda 'hoeft het zo niet meer'. ,,We hebben hier tien jaar geen bouwinspecteur gezien. Nu krijg ik ineens controles en een inval met twaalf man. Ze zetten me neer als criminele witwasser. Ik heb mijn vrouw gezegd: als het zo moet dan stoppen we met het bedrijf.''