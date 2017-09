Bredanaar aangehouden met drugs en ploertendoder op zak

Regen en wind teisteren opbouw van Breda Barst

14 september BREDA - De opbouw van Breda Barst is in volle gang. De podia zijn in opbouw, de tenten voor de voorzieningen worden opgezet. Bij mooi zomerweer al een flinke logistieke klus, maar door de vele regen van de afgelopen dagen moet er nog meer werk verzet worden.