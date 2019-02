Bredanaar aangehouden in verband met 'dagelijkse smokkel van 5 à 10 kilo drugs naar Duitsland’

UPDATEALMELO/BREDA - Bij grootschalige actie van de FIOD, Duitse autoriteiten, Politie Oost-Nederland en een zoekteam van defensie zijn vrijdag zeven mensen aangehouden in Nederland. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel van Nederland naar Duitsland. Een van de aangehouden personen is afkomstig uit Breda.

Vrijdag werden doorzoekingen gedaan in zes woningen en twee bedrijfspanden in de regio Almelo en Enschede. Daarbij werd beslag gelegd op de administratie, maar ook op drugs en verpakkingsmateriaal zoals enveloppen en plastic zakjes. Daarbij werden zeven mensen aangehouden. Zes van de aangehouden personen zijn mannen (27, 30 32, 33 en 56 jaar oud). Daarnaast werd een vrouw van 20 aangehouden. Een van deze zeven verdachten is afkomstig uit Breda.

Tegelijkertijd werden in Duitsland verschillende doorzoekingen gedaan waarbij ook vijf aanhoudingen zijn verricht. Daarnaast werd 40 kilo amfetamine in beslag genomen.

Broers als hoofdverdachten

De invallen en doorzoekingen hebben te maken met een grootschalig onderzoek naar een criminele organisatie die in de grensstreek zeer actief is in de handel van hard- soft en synthetische drugs. Onder de zeven aanhoudingen zijn twee broers, waarvan de een (31 jaar oud) in Nederland en de ander (27 jaar oud) in Duitsland woont. Zij zijn opgepakt als hoofdverdachten in deze zaak.

Verpakker en koeriers

De zeven mensen die zijn opgepakt in Nederland waren vermoedelijk ‘verpakkers’ of ‘koeriers’. Mensen verpakten in Nederland de drugs in pakketten, die daarna door de koeriers werden afgeleverd bij brievenbussen in Duitsland. Uit het onderzoek, dat in Duitsland loopt, zou zijn gebleken dat zeker tussen de vijf en tien kilo drugs per dag van Nederland naar Duitsland werd gesmokkeld. Een van deze zeven mensen is een persoon uit Breda. Wat diens rol is, is niet duidelijk.

De drugs zou besteld worden via het Darkweb, waarna in Nederland de verdovende middelen werden verpakt en vervoerd. Betaling zou vooral via bijvoorbeeld Bitcoins zijn gedaan. Daarbij zou het om grote bedragen gaan. De FIOD meldt dat de twee broers grote geldbedragen ter beschikking hadden, maar geen legale bron van inkomsten konden aangeven. Mogelijk werd een derde persoon gebruikt om het geld wit te wassen.