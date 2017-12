Bredanaar (57) gooit plaatsgenoot (32) van de trap

Vijfhonderd kunstwerken in bub­bel­tjes­plas­tic van Fijnaart naar Breda

9:50 FIJNAART - Na bijna zeventien jaar Museum Van Lien gingen twee jaar geleden de deuren voor het laatst dicht. Al die tijd bleef de collectie nog in het gebouw aan de Kadedijk in Fijnaart, maar na maandag zal het museum toch echt leeg staan. Sinds afgelopen vrijdag is het echtpaar Van Lien samen met een groep van zes vrijwilligers namelijk bezig om de ongeveer vijfhonderd kunstwerken uit het pand te halen. De kunst gaat naar een geheime opslaglocatie, in Breda. Daar wordt de kunst uitgeleend aan andere instellingen, zodat het publiek het nog kan blijven zien.