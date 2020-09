Bredanaar (35) die mogelijk betrokken is bij vele auto-inbraken aangehouden

Wat moest deze Bredase taalschool met 6 vaatwas­sers en 5 vrieskis­ten?

24 september BREDA - Een feestelijke opening met een wethouder erbij markeerde in 2017 de start van taalschool De Beste School in Breda. Na drie jaar is de school failliet, en rest vooral een flinke schuld. ,,We gingen samen 10.000 euro cash opnemen."