Bredanaar (31) opgepakt na stelen van 25 pakken Douwe Egberts koffie

Acht boetes voor deelnemers trouwstoet in Breda: ‘Moet kunnen’ vonden feestgan­gers

27 oktober BREDA - De politie heeft zondagmiddag acht boetes uitgedeeld aan deelnemers van een trouwstoet tussen Breda en Rotterdam. Er wordt later ook een drone in beslag genomen. Die vloog over de bebouwde kom met de stoet mee, dat mag niet.